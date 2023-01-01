Взрыв!
Wink
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Взрыв!
8.82012, Btooom! 1 сезон
Аниме, Мультфильмы18+

Взрыв! (мультсериал, 2012) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Заядлый геймер оказывается внутри любимой онлайн-игры, правда на этот раз на кону стоит его собственная жизнь. Фантастический боевик «Взрыв!» — аниме с захватывающими битвами и запоминающимися персонажами.

Рёта Сакамото — звезда онлайн-экшена «Взрыв!», сверхпопулярной игры от компании Tyrannos Entertainment. В ней игроки объединяются в команды и, вооруженные разными видами бомб, сражаются друг с другом. Однако в реальной жизни Рёта безработный, почти не выходит из комнаты и живет с матерью, которая уже устала пытаться что-то изменить. Но вот однажды Сакамото просыпается посреди неизвестного острова со вживленным в руку зеленым чипом и сумкой, наполненной бомбами. Теперь ему нужно бороться за жизнь по знакомым правилам любимой игры, однако наказание за провал — смерть.

Пригодятся ли ему годы геймерского опыта, вы узнаете, когда будете смотреть аниме «Взрыв!» онлайн на Wink.

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.1 IMDb