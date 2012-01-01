Взрыв! (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Заядлый геймер оказывается внутри любимой онлайн-игры, правда на этот раз на кону стоит его собственная жизнь. Фантастический боевик «Взрыв!» — аниме с захватывающими битвами и запоминающимися персонажами.



Рёта Сакамото — звезда онлайн-экшена «Взрыв!», сверхпопулярной игры от компании Tyrannos Entertainment. В ней игроки объединяются в команды и, вооруженные разными видами бомб, сражаются друг с другом. Однако в реальной жизни Рёта безработный, почти не выходит из комнаты и живет с матерью, которая уже устала пытаться что-то изменить. Но вот однажды Сакамото просыпается посреди неизвестного острова со вживленным в руку зеленым чипом и сумкой, наполненной бомбами. Теперь ему нужно бороться за жизн�ь по знакомым правилам любимой игры, однако наказание за провал — смерть.



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