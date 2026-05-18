«Китайский фольклор» - это не одна большая история, а целая анимационная антология — коллекция из нескольких самостоятельных новелл. Каждая из них черпает вдохновение из древних китайских легенд, мифов и народных преданий.



В сериях оживают самые разные персонажи: люди, животные, демоны, духи, а в некоторых эпизодах появляются даже инопланетяне. Темы тоже очень разные: от ностальгии по сельской жизни до футуристических сюжетов, от размышлений о фундаментальных жизненных вопросах до разговоров о человечестве.

