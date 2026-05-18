2023, 6103883 1 сезон
Мультсериалы, Фэнтези16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Китайский фольклор (мультсериал, 2023) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+22 мин
Китайский фольклор
Сезон 1 Серия 1
- 16+17 мин
Китайский фольклор
Сезон 1 Серия 2
- 16+20 мин
Китайский фольклор
Сезон 1 Серия 3
- 16+19 мин
Китайский фольклор
Сезон 1 Серия 4
- 16+14 мин
Китайский фольклор
Сезон 1 Серия 5
- 16+19 мин
Китайский фольклор
Сезон 1 Серия 6
- 16+17 мин
Китайский фольклор
Сезон 1 Серия 7
- 16+16 мин
Китайский фольклор
Сезон 1 Серия 8
О сериале
«Китайский фольклор» - это не одна большая история, а целая анимационная антология — коллекция из нескольких самостоятельных новелл. Каждая из них черпает вдохновение из древних китайских легенд, мифов и народных преданий.
В сериях оживают самые разные персонажи: люди, животные, демоны, духи, а в некоторых эпизодах появляются даже инопланетяне. Темы тоже очень разные: от ностальгии по сельской жизни до футуристических сюжетов, от размышлений о фундаментальных жизненных вопросах до разговоров о человечестве.
СтранаКитай
ЖанрФэнтези, Мультсериалы
Рейтинг
7.6 IMDb