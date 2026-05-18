Китайский фольклор. Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Китайский фольклор
1-й сезон
8-я серия
2023, 6103883
Мультсериалы, Мультсериалы16+
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Китайский фольклор (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

«Китайский фольклор» - это не одна большая история, а целая анимационная антология — коллекция из нескольких самостоятельных новелл. Каждая из них черпает вдохновение из древних китайских легенд, мифов и народных преданий.

В сериях оживают самые разные персонажи: люди, животные, демоны, духи, а в некоторых эпизодах появляются даже инопланетяне. Темы тоже очень разные: от ностальгии по сельской жизни до футуристических сюжетов, от размышлений о фундаментальных жизненных вопросах до разговоров о человечестве.

Страна
Китай
Жанр
Фэнтези, Мультсериалы
Время
15 мин / 00:15

Рейтинг

7.6 IMDb