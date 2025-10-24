Юный изгнанник обретает власть над судьбами целых миров. Китайское аниме «Великий правитель» (2023) ждет вас на Wink: динамичный мультсериал в жанре фэнтези с историей взросления и яркими боевыми сценами.



Во вселенной, где власть принадлежит могущественным кланам и древние учения управляют судьбой, разворачивается захватывающая сага о молодом Му Чэне. Изгнанник, обремененный тайной собственного происхождения, он должен найти в себе силы защитить близких и узнать правду о прошлом семьи. Юноше предстоит пробудить скрытую внутри энергию и отправиться в опасное путешествие, которое приведет его в самые мрачные и загадочные уголки мира, заставит сойтись в схватке с богами и демонами и в конце концов осознать свое истинное предназначение. Сможет ли Му Чэнь стать новым Великим правителем и определить будущее всех измерений?



