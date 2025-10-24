Великий правитель (сериал, 2023) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Великий правитель. Сезон 1. Серия 7
Великий правитель
1-й сезон
7-я серия
9.12023, Da zhu zai nian fan
Фэнтези, Боевик18+
Добро пожаловать в удивительное место, где древние знания и кланы играют ключевую роль, а судьба целого измерения висит на волоске! Аниме «Великий правитель» (1 сезон) доступно в отличном качестве на Wink.

Первый сезон повествует о молодом Му Чэне, чья жизнь принимает трагический оборот. Изгнанный с Духовной земли по ложному обвинению в убийстве, он категорически отвергает вину — лишь отец верит, что за этим кроется некая тайна. Лишенный возможности тренироваться, юноша вынужден начинать все сначала в условиях, когда многолетняя вражда между кланами только усложняет его задачу. Тем временем напряжение между западной и восточной академиями нарастает, и Му Чэнь видит в этом шанс проявить свою силу. Но чтобы использовать ее, избранному предстоит не только сразиться с явными врагами, но и погрузиться в мрачные глубины прошлого.

Сможет ли бывший изгнанник преодолеть испытания, раскрыть правду о себе и утвердить свое право на власть? Ответ — в захватывающем аниме «Великий правитель» (2023): смотреть онлайн все серии подряд можно в любое время на Wink!

Китай
Боевик, Фэнтези
Full HD
17 мин / 00:17

7.4 IMDb