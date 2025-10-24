Великий правитель (сериал, 2023) сезон 1 серия 36 смотреть онлайн бесплатно
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Великий правитель
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Великий правитель
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О сериале
Добро пожаловать в удивительное место, где древние знания и кланы играют ключевую роль, а судьба целого измерения висит на волоске! Аниме «Великий правитель» (1 сезон) доступно в отличном качестве на Wink.
Первый сезон повествует о молодом Му Чэне, чья жизнь принимает трагический оборот. Изгнанный с Духовной земли по ложному обвинению в убийстве, он категорически отвергает вину — лишь отец верит, что за этим кроется некая тайна. Лишенный возможности тренироваться, юноша вынужден начинать все сначала в условиях, когда многолетняя вражда между кланами только усложняет его задачу. Тем временем напряжение между западной и восточной академиями нарастает, и Му Чэнь видит в этом шанс проявить свою силу. Но чтобы использовать ее, избранному предстоит не только сразиться с явными врагами, но и погрузиться в мрачные глубины прошлого.
Сможет ли бывший изгнанник преодолеть испытания, раскрыть правду о себе и утвердить свое право на власть? Ответ — в захватывающем аниме «Великий правитель» (2023): смотреть онлайн все серии подряд можно в любое время на Wink!