2023, Shi fang wu sheng 1 сезон
Мультсериалы18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Абсолютный мастер боя (мультсериал, 2023) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+19 мин
Абсолютный мастер боя
Сезон 1 Серия 1
- 18+19 мин
Абсолютный мастер боя
Сезон 1 Серия 2
- 18+19 мин
Абсолютный мастер боя
Сезон 1 Серия 3
- 18+19 мин
Абсолютный мастер боя
Сезон 1 Серия 4
- 18+18 мин
Абсолютный мастер боя
Сезон 1 Серия 5
- 18+19 мин
Абсолютный мастер боя
Сезон 1 Серия 6
- 18+17 мин
Абсолютный мастер боя
Сезон 1 Серия 7
- 18+19 мин
Абсолютный мастер боя
Сезон 1 Серия 8
- 18+18 мин
Абсолютный мастер боя
Сезон 1 Серия 9
- 18+20 мин
Абсолютный мастер боя
Сезон 1 Серия 10
- 18+20 мин
Абсолютный мастер боя
Сезон 1 Серия 11
- 18+21 мин
Абсолютный мастер боя
Сезон 1 Серия 12
- 18+20 мин
Абсолютный мастер боя
Сезон 1 Серия 13
- 18+17 мин
Абсолютный мастер боя
Сезон 1 Серия 14
- 18+19 мин
Абсолютный мастер боя
Сезон 1 Серия 15
- 18+19 мин
Абсолютный мастер боя
Сезон 1 Серия 16
О сериале
Вэй Хэ — молодой человек у которого есть старинная жемчужная вещица, которая может изменить судьбу мира. Он видел, как злые правители причиняли страдания народу и разрушали его семью. Парень решил восстать против тирании и защитить тех, кто нуждается в его помощи. Вэй Хэ отправился в опасное приключение, в котором он нашёл верных друзей и союзников, каждый из которых имел свои особые способности и таланты. Они объединились ради общей цели: остановить войну и восстановить гармонию в мире...