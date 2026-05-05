Абсолютный мастер боя. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Абсолютный мастер боя
1-й сезон
6-я серия
9.32023, Shi fang wu sheng
Мультсериалы, Мультсериалы18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Абсолютный мастер боя (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Вэй Хэ — молодой человек у которого есть старинная жемчужная вещица, которая может изменить судьбу мира. Он видел, как злые правители причиняли страдания народу и разрушали его семью. Парень решил восстать против тирании и защитить тех, кто нуждается в его помощи. Вэй Хэ отправился в опасное приключение, в котором он нашёл верных друзей и союзников, каждый из которых имел свои особые способности и таланты. Они объединились ради общей цели: остановить войну и восстановить гармонию в мире...

Страна
Китай
Жанр
Мультсериалы
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг