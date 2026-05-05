Вэй Хэ — молодой человек у которого есть старинная жемчужная вещица, которая может изменить судьбу мира. Он видел, как злые правители причиняли страдания народу и разрушали его семью. Парень решил восстать против тирании и защитить тех, кто нуждается в его помощи. Вэй Хэ отправился в опасное приключение, в котором он нашёл верных друзей и союзников, каждый из которых имел свои особые способности и таланты. Они объединились ради общей цели: остановить войну и восстановить гармонию в мире...

