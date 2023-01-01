Школа мертвецов
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Школа мертвецов
9.22010, Школа мертвецов 1 сезон
Аниме, Мультфильмы18+

Школа мертвецов (мультсериал, 2010) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Страшная зараза, превращающая людей в зомби, вырвалась на свободу, и мир рухнул в одночасье. Беда неслышно подкралась и к частной академии Фудзими, лишь немногие школьники и учителя смогли распознать её и сбежать от толпы живых мертвецов. Дороги выживших разошлись. В центре сюжета — судьба группы, невольный лидер которой 17-летний Такаси Комуро готов на всё, чтобы спасти подругу детства Рэи Миямото. По пути к ним присоединяются другие ученики — президент клуба кэндо Саэко Бусудзима, фанат оружия Кота Хирано и самозваный гений Сая Такаги. Пополнив ряды ещё и школьной медсестрой Сидзукой Марикавой, беглецы вырываются в город — а там всё ещё хуже.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.2 IMDb