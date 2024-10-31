Школа мертвецов (мультсериал, 2010) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Страшная зараза, превращающая людей в зомби, вырвалась на свободу, и мир рухнул в одночасье. Беда неслышно подкралась и к частной академии Фудзими, лишь немногие школьники и учителя смогли распознать её и сбежать от толпы живых мертвецов. Дороги выживших разошлись. В центре сюжета — судьба группы, невольный лидер которой 17-летний Такаси Комуро готов на всё, чтобы спасти подругу детства Рэи Миямото. По пути к ним присоединяются другие ученики — президент клуба кэндо Саэко Бусудзима, фанат оружия Кота Хирано и самозваный гений Сая Такаги. Пополнив ряды ещё и школьной медсестрой Сидзукой Марикавой, беглецы вырываются в город — а там всё ещё хуже.

