Фильмы о музыке и музыкантах
Wink
Все подборки
Фильмы о музыке и музыкантах

Фильмы о музыке и музыкантах

Музыка нас связала: истории о музыкантах и байопики о легендарных исполнителях.

ФильмыДля детейСериалы
Постер к фильму Братья по нотам 2024
8.8

Братья по нотам

2024, 102 мин
Постер к фильму Война и музыка 2024
9.1

Война и музыка

2024, 125 мин
Постер к фильму Тур с Иванушками 2024
9.2

Тур с Иванушками

2024, 111 мин
Постер к фильму Отчаянные мамочки 2023
8.6

Отчаянные мамочки

2023, 92 мин
Постер к фильму Присцилла: Элвис и я 2023
8.0

Присцилла: Элвис и я

2023, 106 мин
Постер к фильму Иди ко мне, детка 2023
7.7

Иди ко мне, детка

2023, 97 мин
Постер к фильму Музыка крыш 2021
8.2

Музыка крыш

2021, 81 мин
Постер к фильму Джонни 2023
7.1

Джонни

2023, 97 мин
Постер к фильму Рождение легенд 2023
7.4

Рождение легенд

2023, 136 мин
Бесплатно
Постер к фильму Revival 69: Возвращение легенды 2022
8.8

Revival 69: Возвращение легенды

2022, 94 мин
Постер к фильму Виктор Цой: рождение легенды 2015
9.3

Виктор Цой: рождение легенды

2015, 39 мин
Постер к фильму Стать Джоном Ленноном 2009
8.6

Стать Джоном Ленноном

2009, 93 мин
Постер к фильму Странный Эл 2022
7.5

Странный Эл

2022, 103 мин
Бесплатно
Постер к фильму Клипмейкеры 2022
6.4

Клипмейкеры

2022, 96 мин
Бесплатно
Постер к фильму Хип-хоп Осетия 2022
8.9

Хип-хоп Осетия

2022, 58 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дорз 1991
8.2

Дорз

1991, 134 мин
Бесплатно
Постер к фильму Певица на всю голову 2020
8.3

Певица на всю голову

2020, 100 мин
Постер к фильму Рэпер 2022
5.5

Рэпер

2022, 99 мин
Постер к фильму Хоть раз в жизни 2013
8.7

Хоть раз в жизни

2013, 99 мин
Постер к фильму Музыкальная смена 1987
7.5

Музыкальная смена

1987, 80 мин
Бесплатно
Постер к фильму Путешествие рок-пришельцев 1984
6.9

Путешествие рок-пришельцев

1984, 95 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дикая Роза 2018
8.3

Дикая Роза

2018, 96 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мечты сбываются! 2013
9.0

Мечты сбываются!

2013, 99 мин
Постер к фильму Девушки из Рошфора 1967
8.2

Девушки из Рошфора

1967, 124 мин
Бесплатно
Постер к фильму Тень звезды 2020
8.5

Тень звезды

2020, 87 мин
Постер к фильму Стреляйте в пианиста 1960
7.5

Стреляйте в пианиста

1960, 77 мин
Бесплатно
Постер к фильму Рейв 2019
8.1

Рейв

2019, 97 мин
Бесплатно
Постер к фильму Второй шанс 2014
8.5

Второй шанс

2014, 98 мин
Бесплатно
Постер к фильму Паганини: Скрипач дьявола 2013
9.0

Паганини: Скрипач дьявола

2013, 117 мин
Постер к фильму Паваротти 2019
9.0

Паваротти

2019, 109 мин
Постер к фильму Приходите завтра... 1962
9.5

Приходите завтра...

1962, 92 мин
Постер к фильму Музыка нас связала 2011
8.2

Музыка нас связала

2011, 76 мин
Постер к фильму За мечтой 2018
8.3

За мечтой

2018, 88 мин
Постер к фильму Последний герой 1992
9.3

Последний герой

1992, 64 мин
Бесплатно
Постер к фильму Рок 1987
8.1

Рок

1987, 80 мин
Бесплатно
Постер к фильму Вокс люкс 2018
6.5

Вокс люкс

2018, 109 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мадонна: рождение легенды 2018
7.2

Мадонна: рождение легенды

2018, 99 мин
Постер к фильму Зеленая книга 2018
9.7

Зеленая книга

2018, 124 мин
Постер к фильму Примадонна 2016
8.8

Примадонна

2016, 106 мин
Постер к фильму Можно только представить 2018
9.1

Можно только представить

2018, 105 мин
Бесплатно
Постер к фильму Ласковый май 2009
9.4

Ласковый май

2009, 110 мин
Постер к фильму Пианистка 2001
6.6

Пианистка

2001, 125 мин
Бесплатно
Постер к фильму Пианист 2002
9.5

Пианист

2002, 142 мин
Постер к фильму Бессмертие 2015
8.3

Бессмертие

2015, 98 мин
Бесплатно
Постер к фильму 128 ударов сердца в минуту 2015
8.9

128 ударов сердца в минуту

2015, 92 мин
Постер к фильму Одержимость 2013
9.0

Одержимость

2013, 102 мин
Постер к фильму Торжественный финал 2012
7.2

Торжественный финал

2012, 86 мин
Бесплатно
Постер к фильму Внутри Льюина Дэвиса 2012
6.6

Внутри Льюина Дэвиса

2012, 100 мин
Бесплатно