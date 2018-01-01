Фильмы о музыке и музыкантах
Музыка нас связала: истории о музыкантах и байопики о легендарных исполнителях.
8.8
Братья по нотам
2024, 102 мин
9.1
Война и музыка
2024, 125 мин
9.2
Тур с Иванушками
2024, 111 мин
8.6
Отчаянные мамочки
2023, 92 мин
8.0
Присцилла: Элвис и я
2023, 106 мин
7.7
Иди ко мне, детка
2023, 97 мин
8.2
Музыка крыш
2021, 81 мин
7.1
Джонни
2023, 97 мин
7.4
Рождение легенд
2023, 136 мин
Бесплатно
8.8
Revival 69: Возвращение легенды
2022, 94 мин
9.3
Виктор Цой: рождение легенды
2015, 39 мин
8.6
Стать Джоном Ленноном
2009, 93 мин
7.5
Странный Эл
2022, 103 мин
Бесплатно
6.4
Клипмейкеры
2022, 96 мин
Бесплатно
8.9
Хип-хоп Осетия
2022, 58 мин
Бесплатно
8.2
Дорз
1991, 134 мин
Бесплатно
8.3
Певица на всю голову
2020, 100 мин
5.5
Рэпер
2022, 99 мин
8.7
Хоть раз в жизни
2013, 99 мин
7.5
Музыкальная смена
1987, 80 мин
Бесплатно
6.9
Путешествие рок-пришельцев
1984, 95 мин
Бесплатно
8.3
Дикая Роза
2018, 96 мин
Бесплатно
9.0
Мечты сбываются!
2013, 99 мин
8.2
Девушки из Рошфора
1967, 124 мин
Бесплатно
8.5
Тень звезды
2020, 87 мин
7.5
Стреляйте в пианиста
1960, 77 мин
Бесплатно
8.1
Рейв
2019, 97 мин
Бесплатно
8.5
Второй шанс
2014, 98 мин
Бесплатно
9.0
Паганини: Скрипач дьявола
2013, 117 мин
9.0
Паваротти
2019, 109 мин
9.5
Приходите завтра...
1962, 92 мин
8.2
Музыка нас связала
2011, 76 мин
8.3
За мечтой
2018, 88 мин
9.3
Последний герой
1992, 64 мин
Бесплатно
8.1
Рок
1987, 80 мин
Бесплатно
6.5
Вокс люкс
2018, 109 мин
Бесплатно
7.2
Мадонна: рождение легенды
2018, 99 мин
9.7
Зеленая книга
2018, 124 мин
8.8
Примадонна
2016, 106 мин
9.1
Можно только представить
2018, 105 мин
Бесплатно
9.4
Ласковый май
2009, 110 мин
6.6
Пианистка
2001, 125 мин
Бесплатно
9.5
Пианист
2002, 142 мин
8.3
Бессмертие
2015, 98 мин
Бесплатно
8.9
128 ударов сердца в минуту
2015, 92 мин
9.0
Одержимость
2013, 102 мин
7.2
Торжественный финал
2012, 86 мин
Бесплатно
6.6
Внутри Льюина Дэвиса
2012, 100 мин
Бесплатно