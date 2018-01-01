Мадонна: рождение легенды (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Madonna and the Breakfast Club
Документальные100 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Биографический фильм о первых шагах знаменитой певицы к феноменальной популярности и всемирному признанию. В фокусе внимания — участие Мадонны Луизы Чиконе в группе Breakfast Club, где в конце 70-х она играла на барабанах, пока не решила стать вокалисткой и пуститься в сольное плавание.
Мадонна: рождение легенды смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ГГРежиссёр
Гай
Гуидо
- ДОАктриса
Джэми
Олд
- ККАктёр
Кэлвин
Кни
- ДДАктёр
Джеймс
Дэвид Ларсон
- ДДАктёр
Дэниэл
Дэвисон Леонард
- РДАктёр
Рожелио
Дуглас III
- МВАктёр
Майкл
Варде
- ДЛАктёр
Джордан
Лёвенштайн
- АМАктриса
Али
Миллер
- ЖМАктёр
Жан-Люк
Макмартри
- ГГСценарист
Гай
Гуидо
- ПКПродюсер
Пол
Кастро мл.
- ГГПродюсер
Гай
Гуидо
- ДХудожник
Дон-Я
- ГГМонтажёр
Гай
Гуидо
- ДККомпозитор
Донни
Кланг