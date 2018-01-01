Мадонна: рождение легенды
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Мадонна: рождение легенды

Мадонна: рождение легенды (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Madonna and the Breakfast Club
Документальные100 мин18+

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Сюжет

Биографический фильм о первых шагах знаменитой певицы к феноменальной популярности и всемирному признанию. В фокусе внимания — участие Мадонны Луизы Чиконе в группе Breakfast Club, где в конце 70-х она играла на барабанах, пока не решила стать вокалисткой и пуститься в сольное плавание.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Документальные

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.5 IMDb