Виктор Цой: рождение легенды (фильм, 2015) смотреть онлайн

День, когда оборвалась жизнь и родилась легенда. Впервые за 10 лет друзья Виктора Цоя и поклонники, ставшие знаменитыми, соберутся вместе и расскажут, как группе «Кино» удалось стать не только культурным феноменом Перестройки, но и голосом целого поколения.

В фильме зрителя ждут эксклюзивные интервью: своими воспоминаниями поделятся телеведущие Владимир Познер и Дмитрий Дибров, певица Джоанна Стингрей, музыкант и звукорежиссер Алексей Вишня, участник первого состава группы «Кино» Алексей Рыбин, бас-гитарист группы «Кино» Александр Титов, медиаменеджер Константин Эрнст, журналисты Евгений Додолев и Александр Любимов, учителя Виктора Цоя и многие другие.

