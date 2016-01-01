Примадонна
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Примадонна

Примадонна (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.82016, Florence Foster Jenkins
Драмы, Комедии106 мин18+
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Сюжет

Реальная история самой худшей певицы в истории с великолепной Мэрил Стрип в главной роли. Наследница внушительного состояния Флоренс Фостер Дженкинс уверена в своих невероятных вокальных данных, и даже полное отсутствие голоса и слуха не мешают богачке собирать залы и записывать пластинки.

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Информация

Страна
Великобритания, Франция
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Примадонна»

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