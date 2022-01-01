Странный Эл (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Сатирический псевдобайопик с Дэниелом Рэдклиффом, вдохновленный жизнью и творчеством музыканта и пародиста Странного Эла Янковича. Маленький Альфред рос в Калифорнии и любил играть на аккордеоне. Но его застенчивая мать и жестокий отец не хотели, чтобы их сын занимался музыкой, и буквально разбили его мечты о шоубизнесе. Позже уже возмужавший Альфред пытается присоединиться к какой-нибудь группе в качестве аккордеониста, но терпит неудачу за неудачей. Однажды на него снисходит озарение — он решает спародировать песню группы The Knack «My Sharona», поменяв в ней слова. Так начинается головокружительная карьера Альфреда, которая принесет ему славу, деньги, страдания и роман с Мадонной. Смотреть фильм «Странный Эл» (2022), высмеивающий штампы биографических драм, можно на Wink онлайн в хорошем качестве.



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