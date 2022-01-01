Странный Эл (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Сатирический псевдобайопик с Дэниелом Рэдклиффом, вдохновленный жизнью и творчеством музыканта и пародиста Странного Эла Янковича. Маленький Альфред рос в Калифорнии и любил играть на аккордеоне. Но его застенчивая мать и жестокий отец не хотели, чтобы их сын занимался музыкой, и буквально разбили его мечты о шоубизнесе. Позже уже возмужавший Альфред пытается присоединиться к какой-нибудь группе в качестве аккордеониста, но терпит неудачу за неудачей. Однажды на него снисходит озарение — он решает спародировать песню группы The Knack «My Sharona», поменяв в ней слова. Так начинается головокружительная карьера Альфреда, которая принесет ему славу, деньги, страдания и роман с Мадонной. Смотреть фильм «Странный Эл» (2022), высмеивающий штампы биографических драм, можно на Wink онлайн в хорошем качестве.
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Информация
Рейтинг
- ЭАРежиссёр
Эрик
Аппель
- Актёр
Дэниэл
Рэдклифф
- ДБАктёр
Дидрих
Бадер
- РУАктёр
Рэйн
Уилсон
- Актриса
Эван
Рэйчел Вуд
- Актёр
Тоби
Хасс
- Актриса
Джулианна
Николсон
- ТОАктёр
Томми
О’Брайэн
- СТАктёр
Спенсер
Трит Кларк
- ДЛАктёр
Джек
Ланкастер
- «ЭАктёр
«Странный
Эл» Янкович
- «ЭСценарист
«Странный
Эл» Янкович
- ЭАСценарист
Эрик
Аппель
- ЭАПродюсер
Эрик
Аппель
- ЛБПродюсер
Лия
Буман
- МФПродюсер
Майкл
Фара
- ДФПродюсер
Джо
Фаррелл
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- ДКХудожник
Джек
Карневале
- ВБХудожница
Венди
Бенбрук
- ЛБКомпозитор
Лео
Биренберг
- ЗРКомпозитор
Зэк
Робинсон