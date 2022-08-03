Паваротти (фильм, 2019) смотреть онлайн
9.02019, Pavarotti
Документальный, Музыка109 мин18+
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О фильме
Документальный фильм Рона Ховарда посвящен едва ли не самому знаменитому оперному певцу прошлого столетия Лучано Паваротти. Картина затрагивает все аспекты личности артиста, рассказывая о его творческом пути, детских травмах, музыкальных экспериментах и благотворительной деятельности.
СтранаВеликобритания, США, Италия, Франция
ЖанрДокументальный, Биография, Музыка
КачествоFull HD, SD
Время109 мин / 01:49
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Рон
Ховард
- ЛПАктёр
Лучано
Паваротти
- Актёр
Пласидо
Доминго
- ХКАктёр
Хосе
Каррерас
- БАктёр
Боно
- АВАктриса
Адуа
Верони
- НМАктриса
Николетта
Мантовани
- МРАктриса
Мэдлин
Рене Монти
- ХГАктёр
Харви
Голдсмит
- АГАктриса
Анджела
Георгиу
- КХСценарист
Кэссиди
Хартманн
- ММСценарист
Марк
Монро
- Продюсер
Брайан
Грейзер
- МАПродюсер
Марк
Амброзе
- ПКПродюсер
Пол
Краудер
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хошабаев
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- ПКМонтажёр
Пол
Краудер
- РМКомпозитор
Рик
Маркманн
- ДПКомпозитор
Дэн
Пиннелла
- КВКомпозитор
Крис
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