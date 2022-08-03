Документальный фильм Рона Ховарда посвящен едва ли не самому знаменитому оперному певцу прошлого столетия Лучано Паваротти. Картина затрагивает все аспекты личности артиста, рассказывая о его творческом пути, детских травмах, музыкальных экспериментах и благотворительной деятельности.

