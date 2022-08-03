Паваротти
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Паваротти (фильм, 2019) смотреть онлайн

9.02019, Pavarotti
Документальный, Музыка109 мин18+

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О фильме

Документальный фильм Рона Ховарда посвящен едва ли не самому знаменитому оперному певцу прошлого столетия Лучано Паваротти. Картина затрагивает все аспекты личности артиста, рассказывая о его творческом пути, детских травмах, музыкальных экспериментах и благотворительной деятельности.

Страна
Великобритания, США, Италия, Франция
Жанр
Документальный, Биография, Музыка
Качество
Full HD, SD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Паваротти»