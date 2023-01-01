Биография

Лучано Паваротти — оперный певец. Родился в Модене 12 октября 1935 года. С раннего детства Лучано обожал музыку и давал импровизированные концерты уже в возрасте 4 лет. Немного позже начал солировать в церковном хоре. В 12 лет отправился в оперный театр, который поразил мальчика в самое сердце, из-за чего он начал посещать вокальные уроки. Также юноша занимался футболом и даже планировал попробовать себя в спорте. Лучано окончил педагогический университет, как хотела мать, начал работать школьным учителем, но продолжал совершенствовать мастерство пения. Но все же набрался смелости и ушел из школы, чтобы стать оперным исполнителем. Лучано Паваротти успел сняться в биографической документально-музыкальной картине «Паваротти». Ее презентовали в 2019-м, но сняли задолго до этого. Это совместная работа Италии, США, Великобритании и Франции.