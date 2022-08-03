Рейв (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Путешествие в лето 1994 года. Два подростка из маленького шотландского городка отправляются на свою последнюю вечеринку, прежде чем их пути разойдутся навсегда. Последняя битва за дружбу и свободу происходит на фоне зарождения крупнейшего андеграундного молодежного движения, в центре которого — анархия и ритмичный бит.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Криминал, Драма, Музыка
КачествоSD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb
- БУРежиссёр
Брайан
Уэлш
- КОАктёр
Кристиан
Ортега
- ЛМАктёр
Лорн
Макдональд
- Актриса
Лора
Фрейзер
- БФАктёр
Брайан
Фергюсон
- РМАктёр
Росс
Манн
- ДМАктёр
Джемма
МакЭлхинни
- ЭМАктриса
Эми
Мэнсон
- РДАктриса
Рэйчел
Джексон
- НЛАктёр
Нил
Липер
- КМАктёр
Кевин
Мэйнс
- БУСценарист
Брайан
Уэлш
- КБПродюсер
Камилла
Брэй
- КМХудожница
Кэрол
Миллер
- РХМонтажёр
Робин
Хилл
- БКОператор
Бенджамин
Кракун
- ПТКомпозитор
Пенелопа
Трэппс