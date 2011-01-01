Музыка нас связала (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Адам — популярный поп-певец, а Морелла — лидер девичьей пост-панк-группы. И вот перед важным выступлением на музыкальном фестивале они оказываются скованными наручниками. На концерт приходит сто тысяч человек, но ни у кого из них нет ни ключа от наручников, ни лекарства от превратностей любви. Чтобы разорвать сковывающую их железную цепь, музыкантам придется пройти через множество испытаний. Но что делать с теми связями, которые прочнее любой стали?



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