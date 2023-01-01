Биография

Люк Тредэвэй — британский актер театра и кино, обладатель театральной премии Лоуренса Оливье. Родился в Эксетере 1984 году. Люк появился на свет вместе с братом-близнецом Гарри. Детские годы мальчики провели в пригороде Кредитона в небольшой деревне Сэндфорд. Там же Люк сыграл свою первую роль в «Красной шапочке» вместе со своим отцом, который предстал в образе Волка. Братья учились в колледже королевы Елизаветы. В школьные годы Люк и Гарри всерьез увлекались регби, актерским мастерством и даже создали свою музыкальную группу. Неразлучные близнецы вместе поступили в Национальный театр молодежи. Во время учебы в театральной школе братья сыграли роли сиамских близнецов в картине «Братья-головы». В 2006 году Тредэвэй получил главную роль в сериале «Невинность». Одновременно со съемками в кинопроектах он с успехом выступал на сцене Королевского театра, в театрах Сохои и Финборо. В 2010 году на экраны вышел фильм с участием Тредэвэя «Битва титанов». Среди его успешных работ — персонажи, сыгранные в кинолентах «Убить Боно», «Бильярдная братия», «Уличный кот по кличке Боб», «Иерусалим».