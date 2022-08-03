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Рок (фильм, 1987) смотреть онлайн

8.11987, Рок
Документальный, Музыка80 мин18+

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О фильме

Советский рок как социальное явление глазами режиссeра Алексея Учителя. Борис Гребенщиков, Виктор Цой, Олег Гаркуша, Антон Адасинский, Юрий Шевчук — киномеханики, дворники и кочегары днeм и рок-звeзды ночью, которых не показывали по центральному телевидению, но боготворили современники и потомки.

Страна
СССР
Жанр
Документальный, Музыка
Качество
SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb