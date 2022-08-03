Советский рок как социальное явление глазами режиссeра Алексея Учителя. Борис Гребенщиков, Виктор Цой, Олег Гаркуша, Антон Адасинский, Юрий Шевчук — киномеханики, дворники и кочегары днeм и рок-звeзды ночью, которых не показывали по центральному телевидению, но боготворили современники и потомки.

