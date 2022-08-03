Рок (фильм, 1987) смотреть онлайн
8.11987, Рок
Документальный, Музыка80 мин18+
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О фильме
Советский рок как социальное явление глазами режиссeра Алексея Учителя. Борис Гребенщиков, Виктор Цой, Олег Гаркуша, Антон Адасинский, Юрий Шевчук — киномеханики, дворники и кочегары днeм и рок-звeзды ночью, которых не показывали по центральному телевидению, но боготворили современники и потомки.
СтранаСССР
ЖанрДокументальный, Музыка
КачествоSD
Время80 мин / 01:20
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Алексей
Учитель
- БГАктёр
Борис
Гребенщиков
- ТНАктёр
Тимур
Новиков
- ЮШАктёр
Юрий
Шевчук
- ВЦАктёр
Виктор
Цой
- Актёр
Олег
Гаркуша
- АААктёр
Антон
Адасинский
- ГГАктёр
Георгий
Гурьянов
- ИТАктёр
Игорь
Тихомиров
- ЮКАктёр
Юрий
Каспарян
- АКАктёр
Андрей
Крисанов
- МЩПродюсер
Майя
Щапкова
- ВТМонтажёр
Валентина
Торгаева
- ДМОператор
Димитрий
Масс
- БГКомпозитор
Борис
Гребенщиков