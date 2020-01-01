Тень звезды (фильм, 2020) смотреть онлайн
8.52020, Тень звезды
Драма, Мелодрама87 мин18+
О фильме
Популярный рэпер Нейм пребывает в творческом кризисе. В скверном настроении он приезжает с концертом в мрачный дождливый Питер, где на него совершают покушение. Менеджер артиста принимает решение нанять своему подопечному телохранителя, которым становится красавица Саша. Нейм начинает испытывать чувства к своей защитнице и пытается вывести их отношения за рамки рабочих.
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.2 IMDb
- Режиссёр
Дмитрий
Губарев
- Актёр
Павел
Прилучный
- Актриса
Александра
Черкасова
- Актёр
Кирилл
Нагиев
- Актриса
Юлия
Франц
- Актёр
Владимир
Сычев
- ПШАктёр
Павел
Штонденко
- НМАктриса
Надежда
Мельникова
- ВСАктёр
Владислав
Спирин
- КБАктриса
Кристина
Бойцова
- АБАктёр
Арсений
Бородин
- АКСценарист
Анна
Курбатова
- ЭКСценарист
Эля
Корсак
- АКПродюсер
Анна
Курбатова
- ДФПродюсер
Дмитрий
Фикс
- ГППродюсер
Григорий
Подземельный
- ИММонтажёр
Игорь
Медведев
- ДШОператор
Дмитрий
Шлыков
- ВАКомпозитор
Владимир
Афанасьев
- ПШКомпозитор
Павел
Штонденко
- ИДКомпозитор
Илья
Духовный