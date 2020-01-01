Тень звезды
Wink
Фильмы
Тень звезды

Тень звезды (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.52020, Тень звезды
Драма, Мелодрама87 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

Популярный рэпер Нейм пребывает в творческом кризисе. В скверном настроении он приезжает с концертом в мрачный дождливый Питер, где на него совершают покушение. Менеджер артиста принимает решение нанять своему подопечному телохранителя, которым становится красавица Саша. Нейм начинает испытывать чувства к своей защитнице и пытается вывести их отношения за рамки рабочих.

Тень звезды смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама, Детектив
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тень звезды»