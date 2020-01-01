Тень звезды (фильм, 2020) смотреть онлайн

Популярный рэпер Нейм пребывает в творческом кризисе. В скверном настроении он приезжает с концертом в мрачный дождливый Питер, где на него совершают покушение. Менеджер артиста принимает решение нанять своему подопечному телохранителя, которым становится красавица Саша. Нейм начинает испытывать чувства к своей защитнице и пытается вывести их отношения за рамки рабочих.



