Wink
Фильмы
Тень звезды
Актёры и съёмочная группа фильма «Тень звезды»

Актёры и съёмочная группа фильма «Тень звезды»

Режиссёры

Дмитрий Губарев

Дмитрий Губарев

Режиссёр

Актёры

Павел Прилучный

Павел Прилучный

АктёрИлья / Нейм
Александра Черкасова

Александра Черкасова

АктрисаСаша
Кирилл Нагиев

Кирилл Нагиев

АктёрТихон
Юлия Франц

Юлия Франц

АктрисаЛола
Владимир Сычев

Владимир Сычев

Актёрдед
Павел Штонденко

Павел Штонденко

АктёрZ
Надежда Мельникова

Надежда Мельникова

АктрисаСоня
Владислав Спирин

Владислав Спирин

Актёртелеведущий
Кристина Бойцова

Кристина Бойцова

АктрисаОльга
Арсений Бородин

Арсений Бородин

Актёррепортёр ТВ

Сценаристы

Анна Курбатова

Анна Курбатова

Сценарист
Эля Корсак

Эля Корсак

Сценарист

Продюсеры

Анна Курбатова

Анна Курбатова

Продюсер
Дмитрий Фикс

Дмитрий Фикс

Продюсер
Григорий Подземельный

Григорий Подземельный

Продюсер

Монтажёры

Игорь Медведев

Игорь Медведев

Монтажёр

Операторы

Дмитрий Шлыков

Дмитрий Шлыков

Оператор

Композиторы

Владимир Афанасьев

Владимир Афанасьев

Композитор
Павел Штонденко

Павел Штонденко

Композитор
Илья Духовный

Илья Духовный

Композитор