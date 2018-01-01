Фильмы и сериалы со звездами «Фишера»

«Слово пацана. Кровь на асфальте», «Я знаю, кто тебя убил», «Надвое», «Между нами химия» и другие проекты с участием актеров разных сезонов хитового триллера: Ивана Янковского, Александра Петрова, Александра Яценко, Юлии Снигирь, Саши Бортич, Полины Гухман, Ирины Старшенбаум, Андрея Максимова и др.