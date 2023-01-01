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Фильмы-биографии

Фильмы-биографии

Фильмы
Постер к фильму Великая 2024
8.8

Великая

2024, 113 мин
Постер к фильму Феррари 2023
8.2

Феррари

2023, 130 мин
Постер к фильму Стальная хватка 2023
8.2

Стальная хватка

2023, 126 мин
Бесплатно
Постер к фильму Я — Златан 2021
8.7

Я — Златан

2021, 97 мин
Постер к фильму Так начиналась легенда 1976
9.1

Так начиналась легенда

1976, 61 мин
Бесплатно
Постер к фильму Кошачьи миры Луиса Уэйна 2021
8.4

Кошачьи миры Луиса Уэйна

2021, 106 мин
Постер к фильму Происхождение 2009
8.5

Происхождение

2009, 103 мин
Бесплатно
Постер к фильму Великий 2020
8.7

Великий

2020, 110 мин
Бесплатно
Постер к фильму Белый снег 2021
9.5

Белый снег

2021, 121 мин
Постер к фильму Мечты сбываются! 2013
9.0

Мечты сбываются!

2013, 99 мин
Постер к фильму Старик с пистолетом 2018
8.2

Старик с пистолетом

2018, 89 мин
Бесплатно
Постер к фильму Красавица для чудовища 2017
8.3

Красавица для чудовища

2017, 114 мин
Постер к фильму Сила воли 2016
9.4

Сила воли

2016, 121 мин
Бесплатно
Постер к фильму Амундсен 2019
8.3

Амундсен

2019, 125 мин
Постер к фильму Основатель 2016
9.2

Основатель

2016, 110 мин
Постер к фильму Антон Чехов 2014
8.1

Антон Чехов

2014, 96 мин
Бесплатно
Постер к фильму В погоне за ветром 2019
9.2

В погоне за ветром

2019, 94 мин
Постер к фильму Идеальный дворец Фердинанда Шеваля 2018
9.2

Идеальный дворец Фердинанда Шеваля

2018, 100 мин
Бесплатно
Постер к фильму Лев Яшин. Вратарь моей мечты 2019
9.0

Лев Яшин. Вратарь моей мечты

2019, 111 мин
Постер к фильму Железная леди 2011
8.6

Железная леди

2011, 100 мин
Бесплатно
Постер к фильму Жизнь задом наперед 2007
8.7

Жизнь задом наперед

2007, 88 мин
Постер к фильму Тэмпл Грандин 2010
9.1

Тэмпл Грандин

2010, 104 мин
Постер к фильму Серые сады 2009
8.5

Серые сады

2009, 99 мин
Постер к фильму Мистер Олимпия 2018
9.1

Мистер Олимпия

2018, 102 мин
Бесплатно
Постер к фильму Красивый, плохой, злой 2019
8.8

Красивый, плохой, злой

2019, 105 мин
Постер к фильму Мания Жизели 1995
6.9

Мания Жизели

1995, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Обещание на рассвете 2017
9.0

Обещание на рассвете

2017, 125 мин
Бесплатно
Постер к фильму Золото Флинна 2018
7.7

Золото Флинна

2018, 94 мин
Постер к фильму Ван Гог. На пороге вечности 2018
8.3

Ван Гог. На пороге вечности

2018, 106 мин
Постер к фильму По половому признаку 2018
8.9

По половому признаку

2018, 115 мин
Бесплатно
Постер к фильму Зеленая книга 2018
9.7

Зеленая книга

2018, 124 мин
Постер к фильму Бронсон 2008
7.7

Бронсон

2008, 88 мин
Бесплатно
Постер к фильму Большая игра 2017
9.1

Большая игра

2017, 134 мин
Постер к фильму Облепиховое лето 2018
8.3

Облепиховое лето

2018, 87 мин
Постер к фильму Эскобар 2017
8.8

Эскобар

2017, 101 мин
Бесплатно
Постер к фильму Тоня против всех 2017
8.6

Тоня против всех

2017, 114 мин
Постер к фильму Последний портрет 2017
7.8

Последний портрет

2017, 86 мин
Постер к фильму Борг/Макинрой 2017
8.8

Борг/Макинрой

2017, 103 мин
Постер к фильму Брюс Ли: Рождение Дракона 2016
9.1

Брюс Ли: Рождение Дракона

2016, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Андердог 2015
8.7

Андердог

2015, 89 мин
Бесплатно
Постер к фильму Боец 2010
9.0

Боец

2010, 110 мин
Бесплатно
Постер к фильму Ураган 1999
9.4

Ураган

1999, 139 мин
Бесплатно
Постер к фильму Манолете 2008
8.5

Манолете

2008, 87 мин
Бесплатно
Постер к фильму Трамбо 2015
8.9

Трамбо

2015, 119 мин
Бесплатно
Постер к фильму Принцесса Монако 2014
9.0

Принцесса Монако

2014, 98 мин
Постер к фильму Гагарин. Первый в космосе 2013
9.3

Гагарин. Первый в космосе

2013, 108 мин
Постер к фильму Покорители волн 2012
9.4

Покорители волн

2012, 111 мин