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Фильмы-биографии
8.8
Великая
2024, 113 мин
8.2
Феррари
2023, 130 мин
8.2
Стальная хватка
2023, 126 мин
Бесплатно
8.7
Я — Златан
2021, 97 мин
9.1
Так начиналась легенда
1976, 61 мин
Бесплатно
8.4
Кошачьи миры Луиса Уэйна
2021, 106 мин
8.5
Происхождение
2009, 103 мин
Бесплатно
8.7
Великий
2020, 110 мин
Бесплатно
9.5
Белый снег
2021, 121 мин
9.0
Мечты сбываются!
2013, 99 мин
8.2
Старик с пистолетом
2018, 89 мин
Бесплатно
8.3
Красавица для чудовища
2017, 114 мин
9.4
Сила воли
2016, 121 мин
Бесплатно
8.3
Амундсен
2019, 125 мин
9.2
Основатель
2016, 110 мин
8.1
Антон Чехов
2014, 96 мин
Бесплатно
9.2
В погоне за ветром
2019, 94 мин
9.2
Идеальный дворец Фердинанда Шеваля
2018, 100 мин
Бесплатно
9.0
Лев Яшин. Вратарь моей мечты
2019, 111 мин
8.6
Железная леди
2011, 100 мин
Бесплатно
8.7
Жизнь задом наперед
2007, 88 мин
9.1
Тэмпл Грандин
2010, 104 мин
8.5
Серые сады
2009, 99 мин
9.1
Мистер Олимпия
2018, 102 мин
Бесплатно
8.8
Красивый, плохой, злой
2019, 105 мин
6.9
Мания Жизели
1995, 91 мин
Бесплатно
9.0
Обещание на рассвете
2017, 125 мин
Бесплатно
7.7
Золото Флинна
2018, 94 мин
8.3
Ван Гог. На пороге вечности
2018, 106 мин
8.9
По половому признаку
2018, 115 мин
Бесплатно
9.7
Зеленая книга
2018, 124 мин
7.7
Бронсон
2008, 88 мин
Бесплатно
9.1
Большая игра
2017, 134 мин
8.3
Облепиховое лето
2018, 87 мин
8.8
Эскобар
2017, 101 мин
Бесплатно
8.6
Тоня против всех
2017, 114 мин
7.8
Последний портрет
2017, 86 мин
8.8
Борг/Макинрой
2017, 103 мин
9.1
Брюс Ли: Рождение Дракона
2016, 91 мин
Бесплатно
8.7
Андердог
2015, 89 мин
Бесплатно
9.0
Боец
2010, 110 мин
Бесплатно
9.4
Ураган
1999, 139 мин
Бесплатно
8.5
Манолете
2008, 87 мин
Бесплатно
8.9
Трамбо
2015, 119 мин
Бесплатно
9.0
Принцесса Монако
2014, 98 мин
9.3
Гагарин. Первый в космосе
2013, 108 мин
9.4
Покорители волн
2012, 111 мин