Из Иерусалима с любовью (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Документальный проект Константина Фама об уникальной женщине, аристократке Татьяне Гончаровой-Мендоза, которая прошла через концлагерь, работала послом доброй воли и на свои деньги восстановила Александровское подворье в Иерусалиме. Татьяна Гончарова-Мендоза живет в Тель-Авиве и наслаждается морем. У нее была тяжелая жизнь — она родилась в семье белого офицера, которой пришлось уехать из России на чужбину. В детстве Татьяна попала в немецкий трудовой лагерь Нордхаузен, из которого ей чудом удалось ускользнуть. У нее было пятеро мужей, и не все их имена она до сих пор помнит. Она была послом доброй воли и объездила весь свет, несмотря на то, что ее подозревали в шпионаже в пользу СССР. Приехав в Израиль, она на собственные средства восстановила важный православный памятник — здание Александровского подворья. Познакомиться с ее уникальными взглядами на жизнь позволит «Из Иерусалима с любовью» — фильм 2022 года смотреть онлайн можно на Wink.

