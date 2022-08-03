Мирный воин (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Спортивная драма «Мирный воин» — фильм по книге Дэна Миллмэна о юноше, который мечтает стать чемпионом, но в итоге получает нечто гораздо более ценное, чем медаль.
Дэн Миллмэн — талантливый гимнаст университета в Беркли, который положил жизнь на реализацию мечты — победу в национальном чемпионате. Вот только внутри него зреет беспокойство, что даже выигранное золото не заполнит внутреннюю пустоту. Встреча со странным пожилым мужчиной, которого Дэн позже назовет Сократом, становится судьбоносной: этот незнакомец, кажется, видит Миллмэна насквозь и предлагает другой подход к тренировкам и к жизни. Их разговоры сначала кажутся чудачеством, но постепенно юноша начинает замечать, как меняется его отношение к самому себе, к спорту и к людям рядом. После серьезной аварии, когда врачи фактически ставят крест на карьере Дэна, именно Сократ становится тем, кто не дает ему окончательно сдаться и помогает пройти путь восстановления — и тела, и головы.
Картина «Мирный воин» 2006 года — история не столько о спортивных победах, сколько о внутреннем взрослении и поиске самого себя. Она показывает, как легко превратить цель в навязчивую идею. Если вы ищете спокойное, мотивирующее кино на ближайший вечер, смотреть «Мирный воин» можно на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ВСРежиссёр
Виктор
Сальва
- СМАктёр
Скотт
Мехловиц
- Актёр
Ник
Нолти
- ЭСАктриса
Эми
Смарт
- ТДАктёр
Тим
ДиКей
- ЭХАктёр
Эштон
Холмс
- Актёр
Пол
Уэсли
- ББАктёр
Б.Дж.
Бритт
- АБАктриса
Агнес
Брукнер
- ТТАктёр
Том
Тарантини
- БРАктриса
Беатрис
Розен
- КБСценарист
Кевин
Бернхардт
- ДМСценарист
Дэн
Миллман
- МЭПродюсер
Марк
Эмин
- РШПродюсер
Робин
Шорр
- ДУПродюсер
Дэвид
Уэлш
- КВПродюсер
Кэми
Виникофф
- АТХудожник
Антон
Тремблэ
- ЭММонтажёр
Эд
Маркс
- ШМОператор
Шарон
Мейр
- БСКомпозитор
Беннетт
Сэлвей