Мирный воин (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

Спортивная драма «Мирный воин» — фильм по книге Дэна Миллмэна о юноше, который мечтает стать чемпионом, но в итоге получает нечто гораздо более ценное, чем медаль.



Дэн Миллмэн — талантливый гимнаст университета в Беркли, который положил жизнь на реализацию мечты — победу в национальном чемпионате. Вот только внутри него зреет беспокойство, что даже выигранное золото не заполнит внутреннюю пустоту. Встреча со странным пожилым мужчиной, которого Дэн позже назовет Сократом, становится судьбоносной: этот незнакомец, кажется, видит Миллмэна насквозь и предлагает другой подход к тренировкам и к жизни. Их разговоры сначала кажутся чудачеством, но постепенно юноша начинает замечать, как меняется его отношение к самому себе, к спорту и к людям рядом. После серьезной аварии, когда врачи фактически ставят крест на карьере Дэна, именно Сократ становится тем, кто не дает ему окончательно сдаться и помогает пройти путь восстановления — и тела, и головы.



Картина «Мирный воин» 2006 года — история не столько о спортивных победах, сколько о внутреннем взрослении и поиске самого себя. Она показывает, как легко превратить цель в навязчивую идею. Если вы ищете спокойное, мотивирующее кино на ближайший вечер, смотреть «Мирный воин» можно на видеосервисе Wink.

