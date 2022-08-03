Мирный воин
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Мирный воин

Мирный воин (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

8.92006, Peaceful Warrior
Драма, Биография115 мин18+

О фильме

Спортивная драма «Мирный воин» — фильм по книге Дэна Миллмэна о юноше, который мечтает стать чемпионом, но в итоге получает нечто гораздо более ценное, чем медаль.

Дэн Миллмэн — талантливый гимнаст университета в Беркли, который положил жизнь на реализацию мечты — победу в национальном чемпионате. Вот только внутри него зреет беспокойство, что даже выигранное золото не заполнит внутреннюю пустоту. Встреча со странным пожилым мужчиной, которого Дэн позже назовет Сократом, становится судьбоносной: этот незнакомец, кажется, видит Миллмэна насквозь и предлагает другой подход к тренировкам и к жизни. Их разговоры сначала кажутся чудачеством, но постепенно юноша начинает замечать, как меняется его отношение к самому себе, к спорту и к людям рядом. После серьезной аварии, когда врачи фактически ставят крест на карьере Дэна, именно Сократ становится тем, кто не дает ему окончательно сдаться и помогает пройти путь восстановления — и тела, и головы.

Картина «Мирный воин» 2006 года — история не столько о спортивных победах, сколько о внутреннем взрослении и поиске самого себя. Она показывает, как легко превратить цель в навязчивую идею. Если вы ищете спокойное, мотивирующее кино на ближайший вечер, смотреть «Мирный воин» можно на видеосервисе Wink.

Страна
США, Германия
Жанр
Спортивный, Драма, Мелодрама, Биография
Качество
SD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мирный воин»