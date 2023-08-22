Живой (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Уникальный документальный проект, показывающий подлинный характер Владимира Жириновского глазами людей, которые знали его лично. Образ Владимира Жириновского прочно связан с эпатажем: его называли «шоуменом» и «клоуном», цитировали его громкие высказывания и обсуждали манеру вести себя на публике. Но каким человеком он был на самом деле? Об этом расскажут те, кто общался и работал с Жириновским. Среди этих людей есть депутаты, профессора и фотографы, и у каждого припасена личная история, связанная с известным политиком. Цель фильма — составить настоящий портрет Владимира Вольфовича в отрыве от его публичной персоны. Смотреть фильм «Живой» 2023 года можно онлайн на видеосервисе Wink!

