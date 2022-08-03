Микеланджело. Бесконечность (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Картина на стыке игрового и документального кино повествует о жизни и творчестве автора Сикстинской капеллы, «Пьеты», «Давида» и других бессмертных шедевров. История Микеланджело Буонаротти рассказывается от лица самого художника, а также ― его ученика, историка искусств Джорджо Вазари.

