Микеланджело. Бесконечность (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
9.12018, Michelangelo - Infinito
Документальный, Драма92 мин12+
О фильме
Картина на стыке игрового и документального кино повествует о жизни и творчестве автора Сикстинской капеллы, «Пьеты», «Давида» и других бессмертных шедевров. История Микеланджело Буонаротти рассказывается от лица самого художника, а также ― его ученика, историка искусств Джорджо Вазари.
СтранаИталия, Ватикан
ЖанрДрама, Документальный
КачествоFull HD, SD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb