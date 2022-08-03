Леонардо да Винчи. Неизведанные миры (фильм, 2019) смотреть онлайн

Итальянский художественно-документальный фильм, посвященный гению эпохи Возрождения. Экранный Леонардо ведет диалог с самим собой на фоне своих бессмертных шедевров. Кроме того, создатели затрагивают взаимоотношения художника с Людовико Моро, Франциском Первым и учеником Салаи.

