Леонардо да Винчи. Неизведанные миры (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.62019, Io, Leonardo
Документальный86 мин12+
О фильме
Итальянский художественно-документальный фильм, посвященный гению эпохи Возрождения. Экранный Леонардо ведет диалог с самим собой на фоне своих бессмертных шедевров. Кроме того, создатели затрагивают взаимоотношения художника с Людовико Моро, Франциском Первым и учеником Салаи.
СтранаИталия
ЖанрДокументальный
КачествоSD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.5 IMDb