Леонардо да Винчи. Неизведанные миры (фильм, 2019) смотреть онлайн

Леонардо да Винчи. Неизведанные миры
Леонардо да Винчи. Неизведанные миры

8.62019, Io, Leonardo
Документальный86 мин12+
Итальянский художественно-документальный фильм, посвященный гению эпохи Возрождения. Экранный Леонардо ведет диалог с самим собой на фоне своих бессмертных шедевров. Кроме того, создатели затрагивают взаимоотношения художника с Людовико Моро, Франциском Первым и учеником Салаи.

Страна
Италия
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.5 IMDb