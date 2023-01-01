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Фантастические фильмы
7.5
Дыши!
2024, 93 мин
7.0
Реплика
2024, 121 мин
8.2
Мой сосед — пришелец
2024, 148 мин
6.2
Миссия: Чужой
2024, 89 мин
Бесплатно
5.8
УничтоЖанна
2024, 98 мин
Бесплатно
8.1
В тумане
2024, 91 мин
6.9
Год 10
2024, 92 мин
8.7
Пришельцы. Назад в будущее
2024, 117 мин
6.7
Деревенские против пришельцев
2024, 92 мин
7.6
Невидимки
2024, 111 мин
7.4
Пришелец
2024, 73 мин
7.1
Ускорение
2024, 107 мин
7.9
Мужик-медведь
2023, 93 мин
7.8
В теле убийцы
2023, 101 мин
6.1
Рубеж выживания
2023, 112 мин
Бесплатно
7.8
Луна
2023, 124 мин
7.5
Королевство зверей
2023, 122 мин
6.3
Беспредельные путешествия во времени
2023, 86 мин
Бесплатно
7.0
Крик. Ночь перед Рождеством
2023, 82 мин
6.2
Внеземной контакт
2023, 85 мин
5.2
Последний из нас
2023, 92 мин
8.2
Тимир
2023, 90 мин
Бесплатно
5.6
Хроники апокалипсиса
2023, 81 мин
Бесплатно
8.0
Любовь-морковь: Восстание машин
2023, 90 мин
Бесплатно
7.6
Иллюзия превосходства
2023, 101 мин
Бесплатно
6.7
Проект «Призрак»
2023, 73 мин
Бесплатно
8.2
Джулс
2023, 83 мин
Бесплатно
8.7
Круче некуда
2023, 98 мин
6.1
За гранью времени
2023, 77 мин
5.9
Космос. Смерть. Роботы
2023, 83 мин
6.4
Катастрофа
2023, 96 мин
8.0
Блуждающая земля 2
2023, 166 мин
6.0
Мерцание
2023, 92 мин
7.2
Странный дом
2023, 77 мин
5.7
Метаморф
2023, 101 мин
Бесплатно
7.7
Миссия «НЛО»
2022, 110 мин
Бесплатно
7.1
Новая реальность
2022, 81 мин
5.8
Трансформация
2022, 106 мин
Бесплатно
7.1
Воины будущего
2022, 69 мин
Бесплатно
7.5
Заговор дьявола
2022, 106 мин
Бесплатно
7.5
Сквозь время
2022, 100 мин
Бесплатно
8.0
Пришельцы
2022, 136 мин
7.3
Добыча: Легенда о Карноктусе
2022, 89 мин
7.2
Поле битвы: Падение мира
2022, 101 мин
5.3
Сверхъестественное. Прибытие
2022, 97 мин
7.0
Мертвая зона
2022, 82 мин
5.0
Реинкарнация: Сбой системы
2022, 90 мин
7.4
Больше, чем люди
2022, 91 мин
Бесплатно