Любовь-морковь: Восстание машин (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Герои Гоши Куценко и Кристины Орбакайте решают конфликт поколений и осваивают новые технологии – в долгожданном возвращении любимой киносерии. Времена меняются, дети растут, и однажды Андрей и Марина Голубевы обнаруживают, что их повзрослевший сын Глеб стал зависимым от гаджетов. У супругов разное видение решения этой проблемы, и они постоянно ругаются. Доктор Коган вновь находит способ спасти их отношения, и на этот раз он супертехнологичный. Андрей и Марина превращаются в андроидов-экскурсоводов Ивана да Марью, а те становятся людьми. Последствия обмена будут особенно непредсказуемыми, ведь роботам понравится жить в человеческом обличье. Приготовьтесь смеяться и удивляться, когда будете смотреть фильм «Любовь-морковь: Восстание машин» (2022) онлайн в сервисе Wink.



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