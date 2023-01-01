Любовь-морковь: Восстание машин (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Герои Гоши Куценко и Кристины Орбакайте решают конфликт поколений и осваивают новые технологии – в долгожданном возвращении любимой киносерии. Времена меняются, дети растут, и однажды Андрей и Марина Голубевы обнаруживают, что их повзрослевший сын Глеб стал зависимым от гаджетов. У супругов разное видение решения этой проблемы, и они постоянно ругаются. Доктор Коган вновь находит способ спасти их отношения, и на этот раз он супертехнологичный. Андрей и Марина превращаются в андроидов-экскурсоводов Ивана да Марью, а те становятся людьми. Последствия обмена будут особенно непредсказуемыми, ведь роботам понравится жить в человеческом обличье. Приготовьтесь смеяться и удивляться, когда будете смотреть фильм «Любовь-морковь: Восстание машин» (2022) онлайн в сервисе Wink.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Фантастика
Рейтинг
- Режиссёр
Андрей
Волгин
- Актёр
Гоша
Куценко
- Актриса
Кристина
Орбакайте
- Актёр
Денис
Парамонов
- Актриса
Алина
Булынко
- СААктёр
Саша
Алексеев
- СААктёр
Сергей
Ашарин
- Актриса
Софья
Озерова
- Актёр
Андрей
Ургант
- Актёр
Кирилл
Козаков
- ППАктёр
Парвиз
Пулоди
- ДПСценарист
Дмитрий
Пинчуков
- Сценарист
Ренат
Давлетьяров
- Продюсер
Ренат
Давлетьяров
- НКПродюсер
Наталия
Клибанова
- ГППродюсер
Григорий
Подземельный
- НТПродюсер
Никита
Трынкин
- ЛРХудожница
Людмила
Рыбалко
- Оператор
Вячеслав
Лисневский
- РВКомпозитор
Роман
Волознев