Метаморф (фильм, 2023) смотреть онлайн

5.82023, Shifter
Фантастика, Боевик101 мин18+
О фильме

Фантастический боевик о сотруднице ЦРУ, которая может принимать облик других людей. Тара работает на разведку США и входит в число лучших агентов ЦРУ. Она соглашается на операцию, которая позволяет ей менять свою генетическую структуру и превращаться в других людей после инъекций ДНК. Это делает ее незаменимым оружием — Тара может отправиться на задание в любую страну и брать на себя любые миссии. Но когда ее отец погибает при загадочных обстоятельствах, Тара начинает подозревать своего прямого начальника Хайпа в двойной игре, что может поставить под угрозу новую операцию, связанную с ядерным оружием.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Триллер
Качество
Full HD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Метаморф»