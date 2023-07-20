Метаморф (фильм, 2023) смотреть онлайн

Фантастический боевик о сотруднице ЦРУ, которая может принимать облик других людей. Тара работает на разведку США и входит в число лучших агентов ЦРУ. Она соглашается на операцию, которая позволяет ей менять свою генетическую структуру и превращаться в других людей после инъекций ДНК. Это делает ее незаменимым оружием — Тара может отправиться на задание в любую страну и брать на себя любые миссии. Но когда ее отец погибает при загадочных обстоятельствах, Тара начинает подозревать своего прямого начальника Хайпа в двойной игре, что может поставить под угрозу новую операцию, связанную с ядерным оружием.

