Метаморф (фильм, 2023) смотреть онлайн

5.82023, Shifter
Фантастика, Боевик101 мин18+
О фильме
Фантастический боевик о сотруднице ЦРУ, которая может принимать облик других людей. Тара работает на разведку США и входит в число лучших агентов ЦРУ. Она соглашается на операцию, которая позволяет ей менять свою генетическую структуру и превращаться в других людей после инъекций ДНК. Это делает ее незаменимым оружием — Тара может отправиться на задание в любую страну и брать на себя любые миссии. Но когда ее отец погибает при загадочных обстоятельствах, Тара начинает подозревать своего прямого начальника Хайпа в двойной игре, что может поставить под угрозу новую операцию, связанную с ядерным оружием.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Триллер
КачествоFull HD
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.5 IMDb
- ММРежиссёр
Мэттью
Мардер
- АФАктриса
Аланна
Фокс
- УМАктёр
Уго
Медина
- СМАктриса
Саманта
Миллер
- РРАктёр
Ричард
Ривера
- ЮААктриса
Юли
Архонтаки
- СДАктриса
Саша
Джексон
- ВДАктриса
Винтер
Данн
- ЭУАктриса
Экеобонг
Утибе
- ЧХАктриса
Чжэн
Ху
- ДДАктёр
Дэвид
Дж. Ли
- ММПродюсер
Мэттью
Мардер
- АЧПродюсер
Алан
Чемберлен
- АКПродюсер
Адам
Коэн
- СКПродюсер
Сидни
К.
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- АААктёр дубляжа
Александр
Аравушкин
- АСАктриса дубляжа
Анна
Слынько
- ТРХудожница
Табета
Рэй
- АЧМонтажёр
Алан
Чемберлен
- МММонтажёр
Мэттью
Мардер