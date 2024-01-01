Трансформация
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Фильмы
Трансформация
7.62024, The Fix
Фантастика, Боевик94 мин18+
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Трансформация (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

В будущем, когда сам воздух стал токсичным, супермодель получает доступ к препарату, который должен помочь людям снова дышать. Однако теперь она сама начинает меняться. Фантастический триллер «Трансформация» — фильм, сочетающий в себе антиутопию и супергеройское кино.

Недалекое будущее. Воздух на Земле загрязнен настолько, что людям нужны специальные маски, чтобы выходить на улицу. Альтернативой служит препарат, который выпускает фармацевтическая компания Aethera, но позволить его могут немногие. Супермодель Элла Макфи стала лицом Aethera, однако ее жизнь вовсе не такая шикарная, как кажется с экранов. Ее мать совершила самоубийство год назад, а бойфренд Талли изменил ей с лучшей подругой. В ярости Элла принимает содержимое загадочного флакона, который Талли купил у наркоторговца. Однако внутри оказывается экспериментальная сыворотка, разрабатываемая конкурентами Aethera. Теперь ДНК Эллы начинает меняться, смешиваясь с генами южноафриканской стрекозы — единственного существа, обладающего врожденной защитой от токсинов в воздухе.

Какие способности откроет в себе Элла, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Трансформация» 2024 года на нашем видеосервисе Wink.

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Страна
ЮАР
Жанр
Фантастика, Боевик
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Трансформация»