Трансформация (фильм, 2024) смотреть онлайн

В будущем, когда сам воздух стал токсичным, супермодель получает доступ к препарату, который должен помочь людям снова дышать. Однако теперь она сама начинает меняться. Фантастический триллер «Трансформация» — фил�ьм, сочетающий в себе антиутопию и супергеройское кино.



Недалекое будущее. Воздух на Земле загрязнен настолько, что людям нужны специальные маски, чтобы выходить на улицу. Альтернативой служит препарат, который выпускает фармацевтическая компания Aethera, но позволить его могут немногие. Супермодель Элла Макфи стала лицом Aethera, однако ее жизнь вовсе не такая шикарная, как кажется с экранов. Ее мать совершила самоубийство год назад, а бойфренд Талли изменил ей с лучшей подругой. В ярости Элла принимает содержимое загадочного флакона, который Талли купил у наркоторговца. Однако внутри оказывается экспериментальная сыворотка, разрабатываемая конкурентами Aethera. Теперь ДНК Эллы начинает меняться, смешиваясь с генами южноафриканской стрекозы — единственного существа, обладающего врожденной защитой от токсинов в воздухе.



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