Трансформация (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
В будущем, когда сам воздух стал токсичным, супермодель получает доступ к препарату, который должен помочь людям снова дышать. Однако теперь она сама начинает меняться. Фантастический триллер «Трансформация» — фил�ьм, сочетающий в себе антиутопию и супергеройское кино.
Недалекое будущее. Воздух на Земле загрязнен настолько, что людям нужны специальные маски, чтобы выходить на улицу. Альтернативой служит препарат, который выпускает фармацевтическая компания Aethera, но позволить его могут немногие. Супермодель Элла Макфи стала лицом Aethera, однако ее жизнь вовсе не такая шикарная, как кажется с экранов. Ее мать совершила самоубийство год назад, а бойфренд Талли изменил ей с лучшей подругой. В ярости Элла принимает содержимое загадочного флакона, который Талли купил у наркоторговца. Однако внутри оказывается экспериментальная сыворотка, разрабатываемая конкурентами Aethera. Теперь ДНК Эллы начинает меняться, смешиваясь с генами южноафриканской стрекозы — единственного существа, обладающего врожденной защитой от токсинов в воздухе.
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СтранаЮАР
ЖанрФантастика, Боевик
КачествоFull HD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
- КИРежиссёр
Келси
Иган
- ЭСАктёр
Эйдан
Скотт
- ГВАктриса
Грэйс
Ван Дин
- ДШАктёр
Дэниэл
Шарман
- НФАктриса
Николь
Фортуин
- ЛБАктёр
Литха
Бам
- КФАктёр
Крис
Фишер
- РКАктёр
Райан
Крюгер
- ДХАктёр
Дэн
Херст
- ДВАктёр
Девилль
Ванник
- КвАктёр
Крис
ван Ренсбург
- ШДАктёр
Шэйн
Джон Крюгер
- МВАктёр
Мэттью
Ван Лееве
- ТНАктёр
Тафара
Ньяцанза
- ТТАктёр
Тукс
Тад Лунгу
- КИСценарист
Келси
Иган
- АСПродюсер
Аллан
Спелинг
- ГБПродюсер
Грег
Бакл
- КИПродюсер
Келси
Иган
- ГВПродюсер
Грэйс
Ван Дин