Ускорение (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Группа астронавтов готовится к сложному маневру при помощи гравитационного поля Юпитера. Однако их корабль может быть к этому не готов. Камерный фантастический триллер «Ускорение» — фильм с Кейси Аффлеком и Лоренсом Фишберном от режиссера «1408» и «Плана побега».
Джон — один из трех членов экипажа корабля «Одиссей 1», направляющегося к Титану, спутнику Сатурна. Задача экспедиции — добыть метан из атмосферы Титана и доставить его на Землю. Но экипаж обнаруживает, что корабль столкнулся с чем-то в космосе и повредил корпус. Джон сомневается, что теперь «Одиссей 1» сможет совершить самый сложный маневр полета — ускорение при помощи гравитационного поля Юпитера. Однако капитан настроен продолжать миссию, ставя жизни членов команды под угрозу. Постепенно Джон начинает терять рассудок и уже не уверен, реально ли все то, что с ним происходит.
С чем придется столкнуться астронавтам, расскажет «Ускорение». Фильм 2024 года смотреть онлайн вы сможете на нашем видеосервисе Wink.
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СтранаВенгрия, Индонезия, США
ЖанрФантастика, Триллер
КачествоFull HD
Время107 мин / 01:47
Рейтинг
- Режиссёр
Микаэль
Хофстрём
- Актёр
Кейси
Аффлек
- Актёр
Лоренс
Фишбёрн
- ЭБАктриса
Эмили
Бичем
- ТКАктёр
Томер
Капон
- Актёр
Дэвид
Моррисси
- МЭАктёр
Марк
Эбулу
- НБАктриса
Николет
Барабаш
- ФИАктёр
Ференц
Иван Сабо
- ГЧАктёр
Гарри
Човик
- НПСценарист
Нэйтан
Паркер
- БТПродюсер
Бо
Турпин
- ЛЭПродюсер
Ли
Эшер
- НБПродюсер
Николет
Барабаш
- ДКПродюсер
Дэбби
Купер
- МДПродюсер
Мэттью
Дуайер
- БЧХудожник
Бэрри
Чусид
- КХХудожница
Кэролайн
Харрис
- РКМонтажёр
Рикард
Крантц
- ПМОператор
Пер
М. Экберг