Ускорение (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Группа астронавтов готовится к сложному маневру при помощи гравитационного поля Юпитера. Однако их корабль может быть к этому не готов. Камерный фантастический триллер «Ускорение» — фильм с Кейси Аффлеком и Лоренсом Фишберном от режиссера «1408» и «Плана побега».



Джон — один из трех членов экипажа корабля «Одиссей 1», направляющегося к Титану, спутнику Сатурна. Задача экспедиции — добыть метан из атмосферы Титана и доставить его на Землю. Но экипаж обнаруживает, что корабль столкнулся с чем-то в космосе и повредил корпус. Джон сомневается, что теперь «Одиссей 1» сможет совершить самый сложный маневр полета — ускорение при помощи гравитационного поля Юпитера. Однако капитан настроен продолжать миссию, ставя жизни членов команды под угрозу. Постепенно Джон начинает терять рассудок и уже не уверен, реально ли все то, что с ним происходит.



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