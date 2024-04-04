В теле убийцы
Wink
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В теле убийцы
7.92023, Akmadeul
Фантастика, Триллер101 мин18+
Детектив и маньяк-убийца меняются телами. Непредсказуемый экшен-триллер из Южной Кореи

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В теле убийцы (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Детектив и маньяк-убийца, за которым он долго охотился, меняются телами. Динамичный и непредсказуемый экшен-триллер из Кореи.

Расследуя жуткую цепочку убийств детектив Чжэхван выходит на след Чжинхёка, жестокого маньяка, который вместе с единомышленниками занимается съемками снаффа. Во время решающей погони оба они загадочным образом пропадают, пока однажды в полицейский участок не врезается автомобиль. В салоне находят Чжэхвана и Чжинхёка — без сознания и со следами борьбы. Придя в себя в больнице, Чжэхван понимает, что оказался в теле Чжинхёка, тогда как маньяк, принявший обличие детектива, вышел на свободу. Осознав, какая ужасная участь грозит его семье, Чжэхван просит помощи у полицейских, но те ему не верят. Лишь верный напарник Минсон решает прислушаться к словам Чжэхвана. Но Чжинхёк не собирается возвращать тело детектива, пока тот не выполнит его требования.

Кто одержит верх в этом напряженном противостоянии, вы узнаете из триллера «В теле убийцы» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на нашем сервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Фантастика, Криминал, Триллер
Качество
Full HD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.9 IMDb