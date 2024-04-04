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В теле убийцы (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Детектив и маньяк-убийца, за которым он долго охотился, меняются телами. Динамичный и непредсказуемый экшен-триллер из Кореи.
Расследуя жуткую цепочку убийств детектив Чжэхван выходит на след Чжинхёка, жестокого маньяка, который вместе с единомышленниками занимается съемками снаффа. Во время решающей погони оба они загадочным образом пропадают, пока однажды в полицейский участок не врезается автомобиль. В салоне находят Чжэхвана и Чжинхёка — без сознания и со следами борьбы. Придя в себя в больнице, Чжэхван понимает, что оказался в теле Чжинхёка, тогда как маньяк, принявший обличие детектива, вышел на свободу. Осознав, какая ужасная участь грозит его семье, Чжэхван просит помощи у полицейских, но те ему не верят. Лишь верный напарник Минсон решает прислушаться к словам Чжэхвана. Но Чжинхёк не собирается возвращать тело детектива, пока тот не выполнит его требования.
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СтранаЮжная Корея
ЖанрФантастика, Криминал, Триллер
КачествоFull HD
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
- КДРежиссёр
Ким
Джэ-хун
- Актёр
Чан
Дон-юн
- ОДАктёр
О
Дэ-хван
- ЧДАктёр
Чан
Джэ-хо
- ЧГАктёр
Чхве
Гви-хва
- СДАктёр
Сон
Джон-хак
- ЩСАктёр
Щин
Сын-хван
- ЮБАктёр
Юн
Бён-хи
- ЧНАктёр
Чи
Нам-хёк
- ЛСАктёр
Ли
Сан-вон
- ВДАктриса
Ван
Джи-хе
- КДСценарист
Ким
Джэ-хун
- МЯАктёр дубляжа
Максим
Якимов
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ПДАктёр дубляжа
Павел
Дорофеев
- МДАктёр дубляжа
Михаил
Данилюк
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Казаков
- ЛЫХудожница
Ли
Ын-гён