Деревенские против пришельцев (фильм, 2024) смотреть онлайн
Сюжет
Гонщик и начинающая певица случайно открывают портал в мир злобных монстров. Экшен-комедия «Деревенские против пришельцев» (2024) смешала в себе фантастику, ужасы и ромком.
Эверли мечтает уехать из родного города и начать карьеру в музыке, однако прежде ей нужно сообщить бывшему бойфренду, гонщику Джимми, что она беременна. Однако вскоре им обоим придется отвлечься от личных проблем, ведь в машине Джимми оказывается спрятан загадочный чемодан. Он открывает портал, через который в наш мир пробираются кровожадные монстры, которые не прочь уничтожить город, а может быть и захватить всю Землю.
Смогут ли герои дать им отпор, вы узнаете, если будете смотреть «Деревенские против пришельцев». Фильм доступен онлайн на сервисе Wink.
Деревенские против пришельцев смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
Жан�рыКомедии, Фантастика, Ужасы, Боевики
Рейтинг
- РБАктриса
Рэйчел
Брук Смит
- КОАктёр
Корбин
Оллред
- РГАктриса
Ренни
Грэймс
- ККАктёр
К.С.
Клайд
- ДБАктёр
Далтон
Бэйкер
- ДВАктёр
Джасен
Вэйд
- ОААктёр
Остин
Арчер
- РБАктриса
Рен
Барнс
- ТУАктёр
Трей
Уорнер
- ЧПАктёр
Чаран
Прабхакар
- БХАктриса
Барта
Хейнер
- РГСценарист
Ренни
Грэймс
- РГПродюсер
Ренни
Грэймс
- ЧППродюсер
Чаран
Прабхакар
- ДРПродюсер
Джордан
Роснер
- ГСПродюсер
Гато
Скатена
- РБПродюсер
Рэйчел
Брук Смит
- АНПродюсер
Алан
Ноэль Вега
- ДМХудожник
Дилан
Мартенс