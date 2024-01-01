Деревенские против пришельцев (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Гонщик и начинающая певица случайно открывают портал в мир злобных монстров. Экшен-комедия «Деревенские против пришельцев» (2024) смешала в себе фантастику, ужасы и ромком.



Эверли мечтает уехать из родного города и начать карьеру в музыке, однако прежде ей нужно сообщить бывшему бойфренду, гонщику Джимми, что она беременна. Однако вскоре им обоим придется отвлечься от личных проблем, ведь в машине Джимми оказывается спрятан загадочный чемодан. Он открывает портал, через который в наш мир пробираются кровожадные монстры, которые не прочь уничтожить город, а может быть и захватить всю Землю.



Смогут ли герои дать им отпор, вы узнаете, если будете смотреть «Деревенские против пришельцев». Фильм доступен онлайн на сервисе Wink.



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