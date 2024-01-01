В тумане (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Группа людей оказывается в ловушке после того, как на мосту случается авария. Все вокруг затягивает туман, в котором рыщут собаки-мутанты. Фильм «В тумане» — напряженный корейский триллер, ставшей одним из последних проектов звезды «Паразитов» Ли Сон-гюна.



Политический советник Чха Чжонуон пытается вновь наладить отношения с дочерью Кёнмин после того, как ее мать трагически умерла. Девушка решает учиться за границей, но поездка в аэропорт заканчивается трагически: из-за непогоды мост затягивает плотный туман, а на мосту случается крупная авария. Пока Чжонуон, Кёнмин и еще несколько выживших ищут выход, из военного автомобиля вырывается стая собак, мутировавших в результате жуткого эксперимента.



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