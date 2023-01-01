Молниеносный полицейский (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

После удара молнией люди начинают обретать сверхспособности. Среди них — офицер полиции, который теперь хочет поймать опасного преступника. Корейская комедия «Молниеносный полицейский» — фильм 2025 го�да о том, как сложно быть одновременно преданным служителем закона и хорошим отцом.



Полицейский Хёнчжун живет с пожилой матерью и дочерью, с которой он все никак не может найти общий язык. Но вот однажды в Хёнчжуна бьет молния, после чего он осознает, что в нем проснулись удивительные способности. Он такой не один — со временем он встречает все больше людей, которых постигла та же участь. Но Хёнчжун не отчаивается: он уверен, что новый дар поможет ему стать лучшим полицейским и восстановить отношения с дочерью.



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