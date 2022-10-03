Российская комедия, в которой умная не по годам школьница пытается спастись от детского дома. Не пропустите 1 сезон нового сериала «Тетя Марта» — смотреть онлайн его можно на нашем сервисе Wink!



В первой части вы познакомитесь с восьмилетней и находчивой Мартой, пытающейся скрыть от взрослых свою недетскую жизнь. Она в одиночку тащит домашнее хозяйство, оплачивает квартиру и помогает старенькому деду. Чтобы усыпить бдительность школьной учительницы, участкового и прочих любопытных взрослых, Марта нанимает неуверенного в себе актера и вынуждает его играть роль родственника. Но внезапно на пороге появляется реальный дядя девочки — молодой мошенник Марат, мечтающий заполучить московскую прописку.



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