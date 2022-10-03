Тетя Марта (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
- 18+28 мин
Тетя Марта
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+25 мин
Тетя Марта
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+25 мин
Тетя Марта
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Тетя Марта
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+25 мин
Тетя Марта
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+25 мин
Тетя Марта
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+25 мин
Тетя Марта
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+25 мин
Тетя Марта
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+25 мин
Тетя Марта
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+25 мин
Тетя Марта
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+25 мин
Тетя Марта
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+25 мин
Тетя Марта
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+25 мин
Тетя Марта
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+25 мин
Тетя Марта
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+25 мин
Тетя Марта
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+25 мин
Тетя Марта
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+25 мин
Тетя Марта
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
О сериале
Российская комедия, в которой умная не по годам школьница пытается спастись от детского дома. Не пропустите 1 сезон нового сериала «Тетя Марта» — смотреть онлайн его можно на нашем сервисе Wink!
В первой части вы познакомитесь с восьмилетней и находчивой Мартой, пытающейся скрыть от взрослых свою недетскую жизнь. Она в одиночку тащит домашнее хозяйство, оплачивает квартиру и помогает старенькому деду. Чтобы усыпить бдительность школьной учительницы, участкового и прочих любопытных взрослых, Марта нанимает неуверенного в себе актера и вынуждает его играть роль родственника. Но внезапно на пороге появляется реальный дядя девочки — молодой мошенник Марат, мечтающий заполучить московскую прописку.
Чтобы узнать, так ли легко обмануть опытную девочку, оставайтесь на Wink и включайте сериал «Тетя Марта» — 1 сезон ждет вас прямо сейчас!
Рейтинг
- Режиссёр
Евгений
Шелякин
- Режиссёр
Всеволод
Бродский
- Режиссёр
Андрей
Силкин
- Актриса
Виталия
Корниенко
- Актриса
Кристина
Асмус
- Актёр
Сергей
Епишев
- Актёр
Александр
Метёлкин
- Актёр
Владимир
Левченко
- Актриса
Вера
Островская
- Актёр
Владимир
Яганов
- Актриса
Ольга
Дубровина
- Актриса
Александра
Щичко
- Актёр
Юрий
Кузнецов
- Актёр
Игорь
Алексеев
- Сценарист
Андрей
Мухортов
- Сценарист
Дмитрий
Зверьков
- Сценарист
Константин
Маньковский
- ИВСценарист
Илья
Власьевский
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Федотов
- ДБХудожник
Денис
Бауэр
- ВСХудожник
Владислав
Серебренников
- ЭГХудожница
Эльвира
Галимулина
- ИДХудожница
Ирина
Добродеева
- ОШМонтажёр
Олеся
Шепелевич
- ПКМонтажёр
Павел
Куприков
- РИМонтажёр
Руслан
Исаев
- МЗМонтажёр
Марина
Зимина
- Оператор
Вячеслав
Сотников
- Композитор
Арсений
Бобрышев
- Композитор
Дмитрий
Балакин
- Композитор
Никита
Савельев
- КККомпозитор
Карэн
Казаков