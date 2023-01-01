Биография

Владимир Яганов — российский актер театра и кино. Родился 14 октября 2008 года. В свободное от школы время ходил в студию при Центральном академическом театре Российской армии. Там же играл в постановках «Чуковский», «Ма-Мурэ», «Нильс и дикие гуси». Занимался эстрадным вокалом, испанскими танцами. Снимался в рекламных роликах «Сбербанка». Сегодня Владимир Яганов активно снимается в телевизионных проектах, например, его можно увидеть в сериале «Спроси Марту». Также исполнил роль неуверенного в себе школьника в авантюрной комедии «Тетя Марта» 2022 года.