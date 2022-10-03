В жизни Марты черная полоса — любимая черепашка умирает, а Марат оказывается предателем. Чтобы обезопасить себя, девочка отдает кассету с компроматом Тоне, но просит ее не ставить до лучших времен. Между тем Ольга Викторовна рассказывает классу, что некоторые животные впадают в спячку, а Марат находит документы на некую Ирину Николишину.



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