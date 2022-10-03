Тетя Марта. Сезон 1. Серия 14
Wink
Сериалы
Тетя Марта
1-й сезон
14-я серия
9.42022, Тетя Марта. Сезон 1. Серия 14
Комедия18+

Тетя Марта (сериал, 2022) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

В жизни Марты черная полоса — любимая черепашка умирает, а Марат оказывается предателем. Чтобы обезопасить себя, девочка отдает кассету с компроматом Тоне, но просит ее не ставить до лучших времен. Между тем Ольга Викторовна рассказывает классу, что некоторые животные впадают в спячку, а Марат находит документы на некую Ирину Николишину.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тетя Марта»