Тетя Марта (сериал, 2022) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Марат по-прежнему мечтает стать опекуном Марты, но девочка видит своим воспитателем более ответственного человека. Тем временем девочка узнает, что такое карма, и решает помочь однокласснику Феде, которого дразнят за лишний вес. Чтобы спасти мальчика от дворовой «стрелки», Марта просит помощи у Марата, но тот занят новой аферой — продажей раритетного автомобиля.



Сможет ли мошенник снова обмануть семью, узнаете в очередном эпизоде 1 сезона комедии «Тетя Марта» — 10 серия


