Тетя Марта. Сезон 1. Серия 10
Wink
Сериалы
Тетя Марта
1-й сезон
10-я серия
9.42022, Тетя Марта. Сезон 1. Серия 10
Комедия16+

Тетя Марта (сериал, 2022) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Марат по-прежнему мечтает стать опекуном Марты, но девочка видит своим воспитателем более ответственного человека. Тем временем девочка узнает, что такое карма, и решает помочь однокласснику Феде, которого дразнят за лишний вес. Чтобы спасти мальчика от дворовой «стрелки», Марта просит помощи у Марата, но тот занят новой аферой — продажей раритетного автомобиля.

Сможет ли мошенник снова обмануть семью, узнаете в очередном эпизоде 1 сезона комедии «Тетя Марта» — 10 серия онлайн в хорошем качестве доступна на нашем сервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тетя Марта»