Тетя Марта. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Тетя Марта
1-й сезон
6-я серия
9.42022, Тетя Марта. Сезон 1. Серия 6
Комедия16+

Тетя Марта (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Марта узнает, что Марат перевез в ее квартиру Тоню, и приходит в бешенство — полицейский может узнать семейную тайну. Девочка подговаривает соседа почаще использовать дрель и выбрасывает подготовленные съемщицей блины в унитаз. Тем временем Ольга Викторовна рассказывает возлюбленному, что Марта все-таки выиграла поездку в Париж, и ей понадобится сопровождающий. Марат понимает, что его московская жизнь висит на волоске.

Попытается ли аферист в очередной раз обмануть учительницу, узнаем в новом эпизоде 1 сезона сериала «Тетя Марта» — 6 серия онлайн доступна на нашем сервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тетя Марта»