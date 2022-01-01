WinkСериалыТетя Марта1-й сезон6-я серия
9.42022, Тетя Марта. Сезон 1. Серия 6
Комедия16+
Тетя Марта (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно
- 16+28 мин
Тетя Марта
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+25 мин
Тетя Марта
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+25 мин
Тетя Марта
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+25 мин
Тетя Марта
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+25 мин
Тетя Марта
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+25 мин
Тетя Марта
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+25 мин
Тетя Марта
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+25 мин
Тетя Марта
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+25 мин
Тетя Марта
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+25 мин
Тетя Марта
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+25 мин
Тетя Марта
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+25 мин
Тетя Марта
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+25 мин
Тетя Марта
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+25 мин
Тетя Марта
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+25 мин
Тетя Марта
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+25 мин
Тетя Марта
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+25 мин
Тетя Марта
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
О сериале
Марта узнает, что Марат перевез в ее квартиру Тоню, и приходит в бешенство — полицейский может узнать семейную тайну. Девочка подговаривает соседа почаще использовать дрель и выбрасывает подготовленные съемщицей блины в унитаз. Тем временем Ольга Викторовна рассказывает возлюбленному, что Марта все-таки выиграла поездку в Париж, и ей понадобится сопровождающий. Марат понимает, что его московская жизнь висит на волоске.
Попытается ли аферист в очередной раз обмануть учительницу, узнаем в новом эпизоде 1 сезона сериала «Тетя Марта» — 6 серия онлайн доступна на нашем сервисе Wink!
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Евгений
Шелякин
- Режиссёр
Всеволод
Бродский
- Режиссёр
Андрей
Силкин
- Актриса
Виталия
Корниенко
- Актриса
Кристина
Асмус
- Актёр
Сергей
Епишев
- Актёр
Александр
Метёлкин
- Актёр
Владимир
Левченко
- Актриса
Вера
Островская
- Актёр
Владимир
Яганов
- Актриса
Ольга
Дубровина
- Актриса
Александра
Щичко
- Актёр
Юрий
Кузнецов
- Сценарист
Андрей
Мухортов
- Сценарист
Дмитрий
Зверьков
- Сценарист
Константин
Маньковский
- ИВСценарист
Илья
Власьевский
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Федотов
- ДБХудожник
Денис
Бауэр
- ВСХудожник
Владислав
Серебренников
- ЭГХудожница
Эльвира
Галимулина
- ИДХудожница
Ирина
Добродеева
- ОШМонтажёр
Олеся
Шепелевич
- ПКМонтажёр
Павел
Куприков
- РИМонтажёр
Руслан
Исаев
- МЗМонтажёр
Марина
Зимина
- Оператор
Вячеслав
Сотников
- Композитор
Арсений
Бобрышев
- Композитор
Дмитрий
Балакин
- Композитор
Никита
Савельев
- КККомпозитор
Карэн
Казаков