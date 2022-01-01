Тетя Марта (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Марта узнает, что Марат перевез в ее квартиру Тоню, и приходит в бешенство — полицейский может узнать семейную тайну. Девочка подговаривает соседа почаще использовать дрель и выбрасывает подготовленные съемщицей блины в унитаз. Тем временем Ольга Викторовна рассказывает возлюбленному, что Марта все-таки выиграла поездку в Париж, и ей понадобится сопровождающий. Марат понимает, что его московская жизнь висит на волоске.



Попытается ли аферист в очередной раз обмануть учительницу, узнаем в новом эпизоде 1 сезона сериала «Тетя Марта» — 6 серия онлайн доступна на нашем сервисе Wink!

