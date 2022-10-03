Тетя Марта. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Тетя Марта
1-й сезон
7-я серия
9.42022, Тетя Марта. Сезон 1. Серия 7
Комедия18+

Тетя Марта (сериал, 2022) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Марта просит дедушку оформить ей загранпаспорт, но получает отказ. Девочка решает срочно найти опекуна и снова просит о помощи Асенова. Однако тот завышает ценник, и школьнице ничего не остается, как заработать за день крупную сумму денег. Тем временем Марат тоже идет на сделку с актером, чтобы самому получить статус официального представителя.

Кто же станет новым опекуном девочки, узнаете в очередном эпизоде 1 сезона сериала «Тетя Марта» — 7 серия бесплатно в хорошем качестве доступна только на онлайн-сервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тетя Марта»