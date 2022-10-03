Марта просит дедушку оформить ей загранпаспорт, но получает отказ. Девочка решает срочно найти опекуна и снова просит о помощи Асенова. Однако тот завышает ценник, и школьнице ничего не остается, как заработать за день крупную сумму денег. Тем временем Марат тоже идет на сделку с актером, чтобы самому получить статус официального представителя.



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