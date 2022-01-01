Тетя Марта (сериал, 2022) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Марат собирает документы для органов опеки и отправляется к психиатру, где выясняется, что у афериста уже есть диагноз — слабоумие. В это время Марта пытается спасти деда от злобных врачей и просит Аксенова еще раз притвориться ее родственником. Но здоровье актера вызывает подозрение у медика, и девочке снова приходится выбирать между правдой и ложью.



