Тетя Марта. Сезон 1. Серия 17
Wink
Сериалы
Тетя Марта
1-й сезон
17-я серия
9.42022, Тетя Марта. Сезон 1. Серия 17
Комедия16+

Тетя Марта (сериал, 2022) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Марта готовится к отъезду и дарит любимым людям печенья с предсказаниями. Но для начала ей нужно спасти деда, которого накачивают в больнице до беспамятства, и девочка просит помощи у Марата. В день комиссии все идет как по маслу, но внезапно на заседании появляется Ольга Викторовна. Между тем Димон и его новый партнер готовят документы на продажу квартиры Марты.

Сможет ли девочка преодолеть преграды, узнаем в 17 серии 1 сезона сериала «Тетя Марта» — последняя серия доступна на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тетя Марта»