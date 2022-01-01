Тетя Марта. Сезон 1. Серия 8
9.42022, Тетя Марта. Сезон 1. Серия 8
Комедия16+

Тетя Марта (сериал, 2022) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Марта замечает у Тони подозрительный блокнот и боится, что полицейский собирает на нее компромат. Чтобы отвести подозрения, Марат изображает доброго папу и случайно врет квартирантке о поездке на дачу. Тем временем Димон проводит время на природе и застревает в кедровой бочке.

Смогут ли аферисты и дальше водить полицейского за нос, увидите в еще одном эпизоде 1 сезона сериала «Тетя Марта» — 8 серия онлайн бесплатно доступна на Wink уже сейчас!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.7 IMDb

